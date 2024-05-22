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Адаптер Лонгевіта (Longevita adapter) (568169) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Адаптер Лонгевіта (Longevita adapter)
Ціна в місті Київ
від 229,40 грн
Без рецепта
1 шт від 229,40 грн
В наявності в 27 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Geo061t-0610
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
комплектуючі до тонометрів