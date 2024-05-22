Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніТонометрикомплектуючі до тонометрівАдаптер Лонгевіта (Longevita adapter) Адаптер Лонгевіта (Longevita adapter) (568169) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 229,40 грн Без рецепта 1 шт від 229,40 грн В наявності в 27 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Longevita Форма випуску Geo061t-0610 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби комплектуючі до тонометрів