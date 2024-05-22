Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяГель для обличчя очищуючий Мінус 417 (Cleansing face gel Minus 417) Гель для обличчя очищуючий Мінус 417 (Cleansing face gel Minus 417) (568150) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник MINUS 417 Dead Sea Cosmetics Ltd Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя