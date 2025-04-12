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Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Маска-плівка для обличчя Банна (Peel off mask for face Banna)
6 препаратів
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Маска-плівка для обличчя "Banna"
120 мл з колагеном та золотом №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
від
149,50
грн
в 7 аптеках
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Маска-плівка для обличчя "Banna"
120 мл з колагеном та женьшенем №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
від
149,50
грн
в 7 аптеках
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Маска-плівка для обличчя "Banna"
120 мл з колагеном та кокосом №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
від
149,50
грн
в 7 аптеках
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Маска-плівка для обличчя "Banna"
120 мл з колагеном та алое вера №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
від
149,50
грн
в 7 аптеках
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Маска-плівка для обличчя "Banna"
120 мл з колагеном та мангустаном №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
від
149,50
грн
в 6 аптеках
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Маска-плівка для обличчя "Banna"
120 мл з колагеном та муцином равлики №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
від
149,50
грн
в 5 аптеках
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Ціни в
Київ
від
149,50
грн
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Характеристики
Виробник
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
120 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
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