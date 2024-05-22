Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела жирних кислотГаліборанж Омега-3 (Haliborange Omega-3)

Галіборанж Омега-3 (Haliborange Omega-3) (568002) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Галіборанж Омега-3 (Haliborange Omega-3)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
300 мл
Дієтичні добавки
2.4. Дієтичні добавки — джерела жирних кислот