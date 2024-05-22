Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняІнші ВМПБіотуалет домашній (Dry closet home) Біотуалет домашній (Dry closet home) (567874) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 2908,76 грн Без рецепта 1 шт від 2908,76 грн 1 шт від 5516,12 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +3 В наявності в 3 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Авіаль Форма випуску 3020t Медичні вироби Інші ВМП