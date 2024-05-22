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Біотуалет домашній (Dry closet home) (567874) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Біотуалет домашній (Dry closet home)
Ціна в місті Київ
від 2908,76 грн
Без рецепта
1 шт від 2908,76 грн 1 шт від 5516,12 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Форма випуску
3020t
Медичні вироби
Інші ВМП