Косметичні засобиДекоративна косметикаІнша декоративна косметикаГель для брів фіксуючий Мр.Скрабер (Eyebrow gel fixing Mr.Scrubber) Гель для брів фіксуючий Мр.Скрабер (Eyebrow gel fixing Mr.Scrubber) (567852) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 207,81 грн Без рецепта 1 шт від 207,81 грн В наявності в 3 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник КЕЙ ТИ КОСМЕТИКС ООО Об'єм 9 мл Косметичні засоби 10.2. Інша декоративна косметика