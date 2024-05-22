Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиГель для інтимної гігієни Ліріо мед (Gel for intimate hygiene Lirio med) Гель для інтимної гігієни Ліріо мед (Gel for intimate hygiene Lirio med) (567844) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 70,43 грн Без рецепта 1 шт від 70,43 грн В наявності в 14 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Бланідас Об'єм 300 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти