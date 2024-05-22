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Гель для інтимної гігієни Ліріо мед (Gel for intimate hygiene Lirio med) (567844) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель для інтимної гігієни Ліріо мед (Gel for intimate hygiene Lirio med)
Ціна в місті Київ
від 70,43 грн
Без рецепта
1 шт від 70,43 грн
В наявності в 14 аптеках
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Виробник
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти