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Крем дитячий Бебі денс (Cream for children Baby dance)
4 препарати
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Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
70 г зволожуючий №1
Аромат
від
29,59
грн
в 56 аптеках
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Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
70 г заспокійливий №1
Аромат
від
28,30
грн
в 54 аптеках
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Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
70 г під підгузник №1
Аромат
від
29,64
грн
в 24 аптеках
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Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
70 г щоденний догляд №1
Аромат
від
33,06
грн
в 5 аптеках
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Ціни в
Київ
від
28,30
грн
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Характеристики
Виробник
Аромат
Умови продажу
Без рецепта
Вага
70 г
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
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