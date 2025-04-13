Дитяча косметика

Крем дитячий Бебі денс (Cream for children Baby dance)

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
70 г зволожуючий №1
Аромат
від 29,59 грн
в 56 аптеках
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Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
70 г заспокійливий №1
Аромат
від 28,30 грн
в 54 аптеках
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Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
70 г під підгузник №1
Аромат
від 29,64 грн
в 24 аптеках
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Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
Крем дитячий BABY DANCE (Бебі Денс)
70 г щоденний догляд №1
Аромат
від 33,06 грн
в 5 аптеках
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Ціни в Київ
від 28,30 грн
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Характеристики
Виробник
Аромат
Умови продажу
Без рецепта
Вага
70 г
Косметичні засоби