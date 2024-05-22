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Косметичні засобиДитяча косметикаАпівіта міні біс кондиціонер м'який дитячий (Apivita mini bees conditioner gentle for children)

Апівіта міні біс кондиціонер м'який дитячий (Apivita mini bees conditioner gentle for children) (567620) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Апівіта міні біс кондиціонер м'який дитячий (Apivita mini bees conditioner gentle for children)
Ціна в місті Київ
від 478,00 грн
Без рецепта
1 шт від 478,00 грн
В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика