Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиГель для інтимної гігієни Яка (Gel for intimate hygiene Yaka) Гель для інтимної гігієни Яка (Gel for intimate hygiene Yaka) (567602) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 97,49 грн Без рецепта 1 шт від 97,49 грн 1 шт від 143,64 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник РЕМОС Об'єм 300 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти