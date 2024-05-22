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Бальзам для волосся Фарма груп (Balm for hair Pharma group) (567538) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для волосся Фарма груп (Balm for hair Pharma group)
Ціна в місті Київ
від 361,15 грн
Без рецепта
1 шт від 361,15 грн 1 шт від 360,60 грн 1 шт від 360,81 грн 1 шт від 360,86 грн 1 шт від 360,81 грн
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В наявності в 15 аптеках
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Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)