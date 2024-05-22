Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам для волосся Фарма груп (Balm for hair Pharma group) Бальзам для волосся Фарма груп (Balm for hair Pharma group) (567538) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 361,15 грн Без рецепта 1 шт від 361,15 грн 1 шт від 360,60 грн 1 шт від 360,81 грн 1 шт від 360,86 грн 1 шт від 360,81 грн Більше +2 В наявності в 15 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)