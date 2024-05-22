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Бальзам для губ Тінк (Lip balm Tink) (567529) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для губ Тінк (Lip balm Tink)
Ціна в місті Київ
від 93,93 грн
Без рецепта
1 шт від 93,93 грн 1 шт від 94,34 грн 1 шт від 94,05 грн 1 шт від 94,92 грн 1 шт від 93,92 грн
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В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Guava
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами