Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБальзам для губ Тінк (Lip balm Tink) Бальзам для губ Тінк (Lip balm Tink) (567529) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 93,93 грн Без рецепта 1 шт від 93,93 грн 1 шт від 94,34 грн 1 шт від 94,05 грн 1 шт від 94,92 грн 1 шт від 93,92 грн Більше +2 В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ПРОКЕЙР ООО Форма випуску Guava Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами