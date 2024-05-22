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Джоко бленд тонік для обличчя (Joko Blend facial toner) (567527) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Джоко бленд тонік для обличчя (Joko Blend facial toner)
Ціна в місті Київ
від 227,81 грн
Без рецепта
1 шт від 227,81 грн 1 шт від 229,06 грн 1 шт від 228,95 грн 1 шт від 228,00 грн
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В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя