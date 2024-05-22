Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДжоко бленд тонік для обличчя (Joko Blend facial toner) Джоко бленд тонік для обличчя (Joko Blend facial toner) (567527) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 227,81 грн Без рецепта 1 шт від 227,81 грн 1 шт від 229,06 грн 1 шт від 228,95 грн 1 шт від 228,00 грн Більше +1 В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каган Марина Павлівна Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя