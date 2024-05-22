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Джоко бленд маска для обличчя гідрогелева (Joko Blend hydrogel face mask) (567526) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Джоко бленд маска для обличчя гідрогелева (Joko Blend hydrogel face mask)
Ціна в місті Київ
від 55,62 грн
Без рецепта
1 шт від 55,62 грн 1 шт від 55,61 грн 1 шт від 55,70 грн 1 шт від 55,56 грн 1 шт від 55,72 грн 1 шт від 55,64 грн 1 шт від 55,68 грн 1 шт від 55,59 грн
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В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Вага
20 г
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте