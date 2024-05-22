Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеДжоко бленд маска для обличчя гідрогелева (Joko Blend hydrogel face mask) Джоко бленд маска для обличчя гідрогелева (Joko Blend hydrogel face mask) (567526) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 55,62 грн Без рецепта 1 шт від 55,62 грн 1 шт від 55,61 грн 1 шт від 55,70 грн 1 шт від 55,56 грн 1 шт від 55,72 грн 1 шт від 55,64 грн 1 шт від 55,68 грн 1 шт від 55,59 грн Більше +5 В наявності в 7 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ПРОКЕЙР ООО Вага 20 г Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте