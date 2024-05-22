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Апі Дар (Api Dar) (567456) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Апі Дар (Api Dar)
Ціна в місті Київ
від 807,53 грн
Без рецепта
56 шт від 807,53 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
56 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії