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Джоко бленд вода міцелярна (Joko blend micellar water) (567440) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Джоко бленд вода міцелярна (Joko blend micellar water)
Ціна в місті Київ
від 228,04 грн
Без рецепта
1 шт від 228,04 грн 1 шт від 227,78 грн 1 шт від 229,09 грн
В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя