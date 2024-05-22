Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДжоко бленд вода міцелярна (Joko blend micellar water) Джоко бленд вода міцелярна (Joko blend micellar water) (567440) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 228,04 грн Без рецепта 1 шт від 228,04 грн 1 шт від 227,78 грн 1 шт від 229,09 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каган Марина Павлівна Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя