Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаДжоко Бленд скраб для тіла кавовий (Joko Blend body scrub coffee) Джоко Бленд скраб для тіла кавовий (Joko Blend body scrub coffee) (567436) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 247,56 грн Без рецепта 1 шт від 247,56 грн 1 шт від 256,48 грн 1 шт від 256,62 грн 1 шт від 257,25 грн 1 шт від 257,39 грн Більше +2 В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каган Марина Павлівна Вага 200 г Косметичні засоби 2.3. Засоби для тіла