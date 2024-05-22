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Джоко Бленд скраб для тіла кавовий (Joko Blend body scrub coffee) (567436) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Джоко Бленд скраб для тіла кавовий (Joko Blend body scrub coffee)
Ціна в місті Київ
від 247,56 грн
Без рецепта
1 шт від 247,56 грн 1 шт від 256,48 грн 1 шт від 256,62 грн 1 шт від 257,25 грн 1 шт від 257,39 грн
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В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Вага
200 г
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла