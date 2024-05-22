Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаДжоко Бленд скраб для тіла кокосовий (Joko Blend body scrub coconut) Джоко Бленд скраб для тіла кокосовий (Joko Blend body scrub coconut) (567435) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 247,47 грн Без рецепта 1 шт від 247,47 грн 1 шт від 247,29 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каган Марина Павлівна Вага 200 г Косметичні засоби 2.3. Засоби для тіла