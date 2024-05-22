Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаДжоко Бленд скраб для тіла кокосовий (Joko Blend body scrub coconut)

Джоко Бленд скраб для тіла кокосовий (Joko Blend body scrub coconut) (567435) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Джоко Бленд скраб для тіла кокосовий (Joko Blend body scrub coconut)
Ціна в місті Київ
від 247,47 грн
Без рецепта
1 шт від 247,47 грн 1 шт від 247,29 грн
В наявності в 8 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Вага
200 г
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла