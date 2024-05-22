Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБальзам для губ Вінте кеа Елен косметикс (Lip balm winte care Elen cosmetics) Бальзам для губ Вінте кеа Елен косметикс (Lip balm winte care Elen cosmetics) (567356) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 33,15 грн Без рецепта 1 шт від 33,15 грн В наявності в 34 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Натурпро Вага 9 г Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами