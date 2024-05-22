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Бальзам для губ Вінте кеа Елен косметикс (Lip balm winte care Elen cosmetics) (567356) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам для губ Вінте кеа Елен косметикс (Lip balm winte care Elen cosmetics)
Ціна в місті Київ
від 33,15 грн
Без рецепта
1 шт від 33,15 грн
В наявності в 34 аптеках інших міст
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Виробник
Вага
9 г
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами