Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиГель для інтимної гігієни Канабіс (Gel for intimate hygiene Cannabis) Гель для інтимної гігієни Канабіс (Gel for intimate hygiene Cannabis) (567354) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 119,95 грн Без рецепта 1 шт від 119,95 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Дельта Об'єм 270 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти