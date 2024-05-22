Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБіфас крем для обличчя (Byphasse face cream) Біфас крем для обличчя (Byphasse face cream) (567298) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 323,70 грн Без рецепта 1 шт від 323,70 грн В наявності в 23 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте