Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБіфас сорбет сироватка для обличчя (Byphasse sorbet face serum) Біфас сорбет сироватка для обличчя (Byphasse sorbet face serum) (567297) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 429,25 грн Без рецепта 1 шт від 429,25 грн 1 шт від 410,01 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте