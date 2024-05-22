Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїГематон (Hematon)

Гематон (Hematon) (567259) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гематон (Hematon)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули желатинові
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії