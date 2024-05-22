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Дезодорант-антиперспірант Нівея (Deodorant-antiperspirant Nivea) (567256) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дезодорант-антиперспірант Нівея (Deodorant-antiperspirant Nivea)
Ціна в місті Київ
від 82,63 грн
Без рецепта
1 шт від 82,63 грн
В наявності в 28 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Кульковий
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
2.6.1. Дезодоранти