Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиДезодорант-антиперспірант Нівея (Deodorant-antiperspirant Nivea) Дезодорант-антиперспірант Нівея (Deodorant-antiperspirant Nivea) (567256) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 82,63 грн Без рецепта 1 шт від 82,63 грн В наявності в 28 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Форма випуску Кульковий Об'єм 50 мл Косметичні засоби 2.6.1. Дезодоранти