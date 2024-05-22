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Бабарія сироватка для обличчя Баланс мікробіоти (Babaria face serum Microbiota balance) (567108) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бабарія сироватка для обличчя Баланс мікробіоти (Babaria face serum Microbiota balance)
Ціна в місті Київ
від 639,00 грн
Без рецепта
1 шт від 639,00 грн
В наявності в 182 аптеках
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Виробник
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте