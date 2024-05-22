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Бабарія крем для ніг Груба шкіра (Babaria foot cream Rough skin) (567106) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бабарія крем для ніг Груба шкіра (Babaria foot cream Rough skin)
Ціна в місті Київ
від 225,20 грн
Без рецепта
1 шт від 225,20 грн
В наявності в 229 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг