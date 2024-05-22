Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігБабарія крем для ніг Груба шкіра (Babaria foot cream Rough skin) Бабарія крем для ніг Груба шкіра (Babaria foot cream Rough skin) (567106) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 225,20 грн Без рецепта 1 шт від 225,20 грн В наявності в 229 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 50 мл Косметичні засоби 2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг