Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиБабарія дезодорант антиперспірант (Babaria deodorant antiperspirant) Бабарія дезодорант антиперспірант (Babaria deodorant antiperspirant) (567102) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 87,20 грн Без рецепта 1 шт від 87,20 грн 1 шт від 231,00 грн В наявності в 225 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 50 мл Косметичні засоби 2.6.1. Дезодоранти