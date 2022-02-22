Механізм дії.

Кортикостероїди відіграють певну роль у клітинній передачі сигналів, імунній функції, запаленні, та регуляції білка; однак точний механізм їх дії при бляшковому псоріазі невідомий.

Тазаротен є ретиноїдним пролікарським засобом, який перетворюється до своєї активної форми, тазаротенової кислоти, карбонової кислоти тазаротену, шляхом деестерифікаціі. Тазаротенова кислота зв'язується з усіма трьома представниками сімейства рецепторів ретиноєвої кислоти (RAR): RARα, RARβ і RARγ, але демонструє відносну селективність щодо RARβ і RARγ і може змінювати експресію генів. Клінічне значення цих висновків для в лікуванні на 2 тижні в досліджені 1 не була статистично значущою.

Фармакодинаміка.

Вазоконстрикторне дослідження за участю здорових осіб, які приймали лосьйон ДУОБРІЇ™, показав, що препарат знаходиться в діапазоні від потужної до суперпотужної активності, в порівнянні з іншими кортикостероїдами для місцевого застосування. Однак подібні показники, не обов'язково означають терапевтичну еквівалентність.

Можливість пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи оцінювалась в дослідженні за участю дорослих осіб з бляшковим псоріазом від помірного до тяжкого ступеня захворювання. Середня доза лосьйону ДУОБРІЇ™ становила 8,2 грама, лікарський засіб застосовувся один раз на день протягом 8 тижнів і 20 учасників були оцінені на предмет пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи на 4 та 8 тижні.

Пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи спостерігалося у 3 з 20 (15%) учасників на 4-му тижні. Жоден з 20 (0%) учасників не мав пригнічення гіпоталамо- гіпофізарно-адреналової системи на 8-му тижні. У цьому дослідженні критерієм пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи був рівень кортизолу в сироватці ≤18 мкг/дл через ЗО хвилин після стимуляції косинтропіном (адренокортикотропним гормоном).

Фармакодинаміка тазаротену невідома.

Фармакокінетика.

Після місцевого застосування тазаротен піддається гідролізу естерази з утворенням його активного метаболіту — тазаротенової кислоти.

Системний вплив після місцевого застосування лосьйону DUOBRII оцінювали в тому самому дослідженні, яке оцінювало придушення пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи. Це було відкрите, рандомізоване дослідження фармакокінетики (ФК), проведене у пацієнтів віком від 18 років із бляшковим псоріазом середнього та важкого ступеня, із ураженням щонайменше 20% поверхні тіла. ФК галобетазолу пропіонату, тазаротену та тазаротенової кислоти оцінювали у 22 суб’єктів після застосування лосьйону DUOBRII на уражену ділянку шкіри один раз на день протягом 28 днів. Системні концентрації галобетазолу пропіонату (нижня межа кількісної оцінки (LLOQ) = 50 мкм/мл) та тазаротену (LLOQ = 5 мкм/мл) на 28-й день були кількісно визначені у 13 та 18 із загальної кількості 22 учасників відповідно. Кількість тазаротенової кислоти (LLOQ = 5 мкм/мл) була кількісно визначеною у всіх учасників. Системна експозиція цих трьох частин була на 28 день в стаціонарному або майже в стаціонарному стані. Середнє значення (стандартне відхилення) параметрів ФК на 28 день показано в таблиці 2.

Таблиця 2: Параметри ФК галобетазолу пропіонату, тазаротену та тазаротенової

кислоти після одноразового введення лосьйону DUOBRII протягом 28 днів у пацієнтів із бляшковим псоріазом середнього та важкого ступеня.