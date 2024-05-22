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Бабарія бальзам після засмаги (Babaria after sun balm) (566889) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бабарія бальзам після засмаги (Babaria after sun balm)
Ціна в місті Київ
від 343,20 грн
Без рецепта
1 шт від 343,20 грн
В наявності в 29 аптеках
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Виробник
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові