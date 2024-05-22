Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиЗасоби після засмаги і протиопіковіБабарія бальзам після засмаги (Babaria after sun balm) Бабарія бальзам після засмаги (Babaria after sun balm) (566889) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 343,20 грн Без рецепта 1 шт від 343,20 грн В наявності в 29 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 300 мл Косметичні засоби 7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові