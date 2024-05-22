Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяБіфас молочко для очищення обличчя (Byphasse facial cleansing milk) Біфас молочко для очищення обличчя (Byphasse facial cleansing milk) (566871) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 170,60 грн Без рецепта 1 шт від 170,60 грн В наявності в 68 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 500 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя