Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Біо натурель маска для волосся (Bio naturell hair mask) Біо натурель маска для волосся (Bio naturell hair mask) (566870) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 100,91 грн Без рецепта 1 шт від 100,91 грн 1 шт від 96,00 грн 1 шт від 98,00 грн 1 шт від 93,12 грн 1 шт від 83,75 грн 1 шт від 93,12 грн 1 шт від 93,12 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 4 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 946 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)