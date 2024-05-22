Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Біфас хаїр про маска для волосся (Byphasse hair pro hair mask) Біфас хаїр про маска для волосся (Byphasse hair pro hair mask) (566760) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 411,39 грн Без рецепта 1 шт від 411,39 грн 1 шт від 409,77 грн В наявності в 9 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 500 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)