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Біфас спрей для фіксації макіяжу (Byphasse make-up setting spray) (566759) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Біфас спрей для фіксації макіяжу (Byphasse make-up setting spray)
Ціна в місті Київ
від 250,00 грн
Без рецепта
1 шт від 250,00 грн
В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте