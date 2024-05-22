Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБіфас спрей для фіксації макіяжу (Byphasse make-up setting spray) Біфас спрей для фіксації макіяжу (Byphasse make-up setting spray) (566759) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 250,00 грн Без рецепта 1 шт від 250,00 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 150 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте