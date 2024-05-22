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Бекстерон (Bexteron) (566744) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бекстерон (Bexteron)
Ціна в місті Київ
від 349,44 грн
Без рецепта
30 шт від 349,44 грн
В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
10.6. Дієтичні добавки, що впливають на потенцію, сексуальний потяг і функціональну активність статевих гормонів