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Бандаж до- та післяпологовий (Pre-and postnatal bandage) (566736) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Бандаж до- та післяпологовий (Pre-and postnatal bandage)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
R4102
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Бандажі дородові