Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБандаж до- та післяпологовий (Pre-and postnatal bandage) Бандаж до- та післяпологовий (Pre-and postnatal bandage) (566736) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник РЕМЕД ЧП Форма випуску R4102 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Бандажі дородові