Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяВері Роуз лосьйон для обличчя (Very Rose face lotion) Вері Роуз лосьйон для обличчя (Very Rose face lotion) (566723) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 622,63 грн Без рецепта 1 шт від 622,63 грн В наявності в 9 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoire NUXE Об'єм 200 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя