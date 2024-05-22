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Батончик Фітто лайт з кокосовою стружкою (Bar Fitto light with coconut chips) (566699) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик Фітто лайт з кокосовою стружкою (Bar Fitto light with coconut chips)
Ціна в місті Київ
від 11,44 грн
Без рецепта
1 шт від 11,44 грн
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Вага
25 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії