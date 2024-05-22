Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела жирних кислотВітатон Омега-3 (Vitatone Omega 3) Вітатон Омега-3 (Vitatone Omega 3) (566465) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 226,00 грн Без рецепта 1 шт від 226,00 грн В наявності в 126 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Newtone Pharma Limited Форма випуску Сироп Об'єм 200 мл Дієтичні добавки 2.4. Дієтичні добавки — джерела жирних кислот