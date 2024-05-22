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Вітатон Омега-3 (Vitatone Omega 3) (566465) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітатон Омега-3 (Vitatone Omega 3)
Ціна в місті Київ
від 226,00 грн
Без рецепта
1 шт від 226,00 грн
В наявності в 126 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
2.4. Дієтичні добавки — джерела жирних кислот