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Вітамікс омега 3 (Vitamix omega 3) (566412) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамікс омега 3 (Vitamix omega 3)
Ціна в місті Київ
від 309,00 грн
Без рецепта
60 шт від 309,00 грн
В наявності в 121 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.4. Дієтичні добавки — джерела жирних кислот