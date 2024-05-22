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Блиск для губ Сі попсі (Lip gloss Ci popsy) (566388) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Блиск для губ Сі попсі (Lip gloss Ci popsy)
Ціна в місті Київ
від 36,99 грн
Без рецепта
1 шт від 36,99 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Об'єм
8.5 мл
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами