Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБлиск для губ Сі попсі (Lip gloss Ci popsy) Блиск для губ Сі попсі (Lip gloss Ci popsy) (566388) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 36,99 грн Без рецепта 1 шт від 36,99 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Астра-Косметик Об'єм 8.5 мл Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами