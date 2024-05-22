Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечникуБіо-нормофлорум преміум ДЗ (Bio-normoflorum premium DZ) Біо-нормофлорум преміум ДЗ (Bio-normoflorum premium DZ) (566275) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 10 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я Форма випуску Капсули желатинові Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику