Засоби з догляду за шкірою ніг

Крем-бальзам від мозолів і натоптишів Народний цілитель (Cream-balm against calluses and corns People's Healer)

Крем-бальзам від мозолів і натоптишів "Народний цілитель" 30 мл №1
Ціни в Київ
від 68,37 грн
В 2 аптеках
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Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020