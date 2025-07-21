Київ
Про товар
Ціни
Засоби з догляду за шкірою ніг
Крем-бальзам від мозолів і натоптишів Народний цілитель (Cream-balm against calluses and corns People's Healer)
Ціни в
Київ
від
68,37
грн
В 2 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Ціни в
Київ
від
68,37
грн
В 2 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Крем-бальзам від мозолів і натоптишів Народний цілитель в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню