Маски

Захисний щиток Волес (Protective shield Voles)

Захисний щиток (екран) ВОЛЕС для захисту особи медичного персоналу №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 100,00 грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби