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Засоби по догляду за ділянкою навколо очей
Кодалі вінергетик C+ крем для очей (Caudalie vinergetic C+ eye cream)
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від
1191,80
грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
1191,80
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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