Засоби по догляду за ділянкою навколо очей

Кодалі вінергетик C+ крем для очей (Caudalie vinergetic C+ eye cream)

Кодалі Vinergetic C+ крем для очей 15 мл сяючий №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 1191,80 грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби