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Аредерма засіб антисептичний (Arederma antiseptic)
2 препарати
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Засіб антисептичний "Аредерма"
Спрей 50 мл від ран, опіків та запалень №1
СИРИОН ООО
від
163,00
грн
в 224 аптеках
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Засіб антисептичний "Аредерма"
Спрей 150 мл від ран, опіків та запалень №1
СИРИОН ООО
від
246,00
грн
в 207 аптеках
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Пакування
50 мл
150 мл
Ціни в
Київ
від
163,00
грн
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Характеристики
Виробник
СИРИОН ООО
Форма випуску
Спрей
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
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