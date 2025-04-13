Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Іслен комплекс для горла (Islen throat complex)

3 препарати
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Іслен комплекс для горла
Іслен комплекс для горла
Льодяники зі смаком чорної смородини №16
Іріс Фарм
Немає в наявності
Іслен комплекс для горла
Іслен комплекс для горла
Льодяники зі смаком м'яти та евкаліпта №16
Іріс Фарм
Немає в наявності
Іслен комплекс для горла
Іслен комплекс для горла
Льодяники зі смаком меду та лимону №16
Іріс Фарм
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Іріс Фарм
Форма випуску
Льодяники
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
16 шт.
Дієтичні добавки