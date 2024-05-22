Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБріомосс (Briomoss) Бріомосс (Briomoss) (565884) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 150,04 грн Без рецепта 24 шт від 150,04 грн В наявності в 624 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Global Pharma CM Форма випуску Пастилки Кількість штук в упаковці 24 шт. Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання