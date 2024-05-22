Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиЗасоби після засмаги і протиопіковіГель з D-пантенолом від опіків (Gel with D-panthenol for burns)

Гель з D-пантенолом від опіків (Gel with D-panthenol for burns) (565867) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Гель з D-пантенолом від опіків (Gel with D-panthenol for burns)
Ціна в місті Київ
від 42,76 грн
Без рецепта
1 шт від 42,76 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові