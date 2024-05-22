Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиЗасоби після засмаги і протиопіковіГель з D-пантенолом від опіків (Gel with D-panthenol for burns) Гель з D-пантенолом від опіків (Gel with D-panthenol for burns) (565867) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 42,76 грн Без рецепта 1 шт від 42,76 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Еліксир Об'єм 75 мл Косметичні засоби 7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові