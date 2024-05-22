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Брасілен гіно (Brasilen gino) (565843) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Брасілен гіно (Brasilen gino)
Ціна в місті Київ
від 440,89 грн
Без рецепта
30 шт від 440,89 грн 60 шт від 762,14 грн
В наявності в 217 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів