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Гемоладік (Hemoladik) (565615) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гемоладік (Hemoladik)
Ціна в місті Київ
від 19,90 грн
Без рецепта
1 шт від 19,90 грн
В наявності в 185 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Батончик
Вага
50 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії